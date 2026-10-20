Назван максимальный срок непрерывного больничного в России

Листок нетрудоспособности продлевается по решению врачебной комиссии каждые 15 дней, а при лечении туберкулеза предельный период лечения достигает одного года.

Предельный срок непрерывного больничного в России ограничен 10 месяцами, а при лечении туберкулеза — 12 месяцами, следует из приказа Минздрава.

При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности продлевают до полного восстановления трудоспособности работника.

Лечащий врач вправе единолично оформлять больничный на срок до 15 календарных дней включительно. Для дальнейшего продления документа в обязательном порядке требуется решение врачебной комиссии.

Периодичность продления больничного по решению комиссии составляет не реже одного раза в 15 календарных дней. Это правило действует на протяжении всего периода временной нетрудоспособности сотрудника.