Сведения о трудовой деятельности работников начнут передавать на платформу «Работа в России»

Правительство предлагает отпарвлять данные о трудовой деятельности граждан на единую цифровую платформу «Работа в России». Изменения позволят оперативно мониторить рынок труда и формировать прогноз потребности страны в кадрах.

Сведения о трудовой деятельности граждан начнут передавать из систем СФР на платформу «Работа в России», следует из законопроекта Правительства. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы 16 октября 2026 года.

Новый порядок взаимодействия СФР и Роструда организуют через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Информационный обмен будет происходить между ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» и ЕЦП «Работа в России».

Межведомственный обмен позволит исключить дублирование сведений в государственных системах, которые необходимы для предоставления гарантий в сфере занятости и соцзащиты. Кроме того, мера снизит нагрузку на участников информационного обмена и предотвратит лишние расходы бюджета при принятии решений о новых мерах поддержки.