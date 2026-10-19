🌐 Скорость мобильного интернета в России выросла до 20% после запуска 5G

Российские операторы нарастили медианную скорость мобильного интернета на 14–20% с момента начала работы сетей пятого поколения.

Скорость передачи данных в сетях операторов связи увеличилась на 14–20% после старта 5G в сентябре 2026 года, подсчитали аналитики TelecomDaily на основе более 1 млн замеров. Медианная скорость загрузки данных выросла с 24,24 до 27,56 Мбит/с, а скорость отдачи увеличилась с 8,6 до 10,3 Мбит/с. Рост качества соединения затронул не только пользователей сетей пятого поколения, но и пользователей LTE по всей стране.

«Благодаря расширению географии покрытия и дальнейшему развертыванию 5G, особенно в диапазоне n79, медианный показатель скорости мобильного интернета до конца года может вырасти еще примерно на 10%», — прогнозирует генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

В самих сетях пятого поколения скорость передачи данных сейчас достигает 240–260 Мбит/с.

«Операторы связи получили нормативную основу для запуска сетей 5G на действующих LTE-частотах. Это запланированный переходный период, который позволяет компаниям быстрее развернуть сети и сделать 5G доступным для абонентов уже сегодня. Еще более заметного роста скорости мы ожидаем после перехода на выделенные частоты в диапазоне 4,9 ГГц», — отметили представители Минцифры.

Сейчас базовые станции 5G действуют в 30 городах России, а скорость соединения в сетях 5G Non-Standalone превышает показатели LTE на 20–25%.