Володин согласен отменить льготную ставку НДС на устрицы и деликатесы

Госдума поддержала отмену пониженной ставки налога на добавленную стоимость в 10% для устриц и других морепродуктов.

В Госдуме предложили исключить устрицы и другие деликатесы из перечня товаров, подпадающих под пониженную ставку НДС, заявила пресс-служба палаты со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.

«Мы это предлагали ранее. Надо принимать решение, это не детское питание», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Инициатива последовала за предложением Счетной палаты РФ пересмотреть перечень продуктов, для которых действует снижение налоговой нагрузки. В случае утверждения изменений налог на добавленную стоимость для деликатесных морепродуктов будет рассчитываться по обычной ставке.