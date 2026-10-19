Инфляция в 2027 году может превысить целевые 4%

Официальный прогноз инфляции в 4% на 2027 год рискует оказаться нереалистичным из-за давления на курс рубля, роста импорта, индексации тарифов и высокого потребительского спроса.

Достижение целевого уровня инфляции в 4% по итогам 2027 года выглядит недостаточно обоснованным, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета. В документе указано, что прогноз Минэкономики не раскрывает факторы, которые обеспечат заявленное замедление с текущих 7,2%.

Напротив, ослабление рубля, восстановление зарубежных поставок и высокий потребительский спрос создают условия для продолжения роста цен.

Повышению инфляционных рисков также способствуют планируемая корректировка тарифов на жилищно-коммунальные услуги, дающая около 10% потребительских расходов, и изменение условий газо- и электроснабжения. Одновременно с этим инфляционные ожидания населения на ближайший год выросли до 14,2%, стимулируя граждан закупаться впрок и снижать сбережения в нацвалюте. Эксперты и участники рынка рассчитывают на возвращение к целевым 4% не ранее 2029 года.

Если рост цен затянется, Банк России будет вынужден дольше удерживать высокую ключевую ставку, предупреждают аудиторы. Это приведет к удорожанию обслуживания государственного долга, росту трат на субсидирование льготных кредитов и дополнительным расходам казны на индексацию социальных выплат.

Для бизнеса длительный период высоких ставок означает дорогие заемные средства и необходимость откладывать инвестиционные проекты. По оценке экспертов, на каждый 1 трлн рублей социальных выплат отклонение инфляции всего на 1 процентный пункт потребует около 10 млрд рублей незапланированных бюджетных расходов.