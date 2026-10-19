Систему электронного документооборота аппарата правительства могут передать ФКУ «Гостех»

Обслуживание и развитие системы электронного документооборота аппарата правительства перейдет к ФКУ «Гостех». Новое постановление направлено на централизацию управления ИТ-сервисами и повышение безопасности данных.

Функции по поддержке и развитию системы электронного документооборота аппарата Правительства перейдут подведомственному учреждению ФКУ «Гостех», следует из проекта постановления Минцифры. Документ подготовлен в рамках стратегии по централизации управления государственными ИТ-сервисами.

Передача полномочий единому оператору позволит усилить прямой контроль за архитектурой и безопасностью информационной системы. Это также связано с планами по интеграции правительственного документооборота в единую платформу «Гостех» для унификации разрозненных государственных информационных систем.

В настоящее время за техническую эксплуатацию правительственной платформы отвечает компания «РТК-Цифровой документооборот», входящая в структуру ПАО «Ростелеком».

Система документооборота обеспечивают внутреннюю переписку сотрудников аппарата Правительства, межведомственное согласование нормативных актов, хранение цифровых архивов и контроль исполнения поручений. Передача инфраструктуры под контроль ФКУ «Гостех» пройдет без прерывания текущих рабочих процессов.