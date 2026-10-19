Госдума поддержала повышение налогов для золотодобытчиков

Предложения Счетной палаты по повышению налоговой ставки при добыче золота и переходу к системному налогообложению сверхдоходов требуют изучения, но выглядят обоснованными, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, государство выполняет социальные обязательства в полном объеме, но для их расширения нужно увеличивать доходы бюджета за счет справедливого налогообложения отдельных отраслей.

«Считаем, этот вопрос требует дополнительного изучения, но уже сейчас, исходя из анализа Счетной палаты, видим обоснованность данного предложения», — подчеркнул спикер Госдумы.

Необходимость повышения нагрузки аудиторы обосновывают многолетним ростом мировых цен на золото и задачей справедливо распределить сверхдоходы между недропользователями и государством, указано в заключении контрольного органа на проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Парламентарии также планируют рассмотреть предложение об исключении деликатесных продуктов из списка товаров с льготной ставкой НДС 10%. В частности, мера может коснуться устриц и других аналогичных позиций.