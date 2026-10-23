Юрист ответила, могут ли магазины требовать паспорт при возврате товара

Покупатели обязаны предъявлять документ при получении денег наличными, а при безналичном расчете продавец может запросить его по рекомендации ЦБ.

Требование магазина предъявить паспорт при возврате товара не нарушает законодательство, рассказала юрист, руководитель практики правового бюро «Стратегия» Диана Афонина. При выдаче денег наличными кассир обязан убедиться, что передает средства надлежащему лицу, что предусмотрено Указанием Банка России от 11 марта 2014 года.

В случаях, когда покупка оплачивалась банковской картой, деньги обычно возвращают на тот же счет, поэтому прямой необходимости предъявлять документ нет. Однако Банк России рекомендует продавцам идентифицировать покупателя и при проведении безналичных расчетов, поэтому торговая точка вправе попросить паспорт и в этой ситуации.

«Если при оформлении возврата магазин запрашивает паспортные данные, он должен обрабатывать их только в тех целях, для которых они необходимы, и не допускать их неправомерного распространения или передачи третьим лицам», — отметила Диана Афонина.

Продавец не имеет права передавать полученную информацию третьим лицам или использовать ее в иных целях, кроме оформления внутренней кассовой документации.