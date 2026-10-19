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Обучение и карьера
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Сегодня, 19 октября 2026г, последний день, когда онлайн-курсы «Клерка» можно купить без подписки по 4 900 ₽

Успейте сегодня,19 октября 2026 года, приобрести онлайн-курсы «Клерка» без оформления подписки.

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Пока одни бухгалтеры паникуют, перечитывая новые законы, профессионалы инвестируют время в свои навыки. Если вы хотите уверенно сдавать квартальную отчетность, без ошибок работать с НДС, УСН и ВЭД, а также стать незаменимым специалистом с высокой зарплатой,пришло время действовать.

Мы собрали для вас актуальную линейку практических онлайн-курсов, которая закроет любую профессиональную потребность.

Категория

Название онлайн-курса

Налоговая реформа и общие налоги

Налоговая реформа-2026

Квартальная налоговая отчетность

Отчетность за I квартал 2026

Декларация 3-НДФЛ

Учет НДС и ОСНО

НДС: расчет, декларация, 1С

Учет НДС в программе 1С

ОСНО: отчетность

Специальные режимы (УСН, СМЗ, ИП)

Главбух на УСН

НДС на УСН - 2026

Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов

Работа бизнеса с СМЗ

Кадры, зарплата и воинский учет

Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С

Зарплата 1С:ЗУП

Кадровый учет в 1С:ЗУП

Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С

Воинский учет - 2026: электронный реестр и новые требования для работодателей

Воинский учет в 1С:ЗУП

Новая форма ЕФС-1 в 2026

Суммированный учет рабочего времени

Расчет среднего заработка-2026

Отраслевой учет и маркетплейсы

Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С

Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса

ВЭД: учет и налогообложение

Учет и налогообложение в строительстве

Госзакупки по 44-ФЗ и 223 ФЗ для поставщика

Бухгалтерская отчетность и стандарты

Бухгалтерская отчетность организации

Бухгалтерская отчетность за 2025 год в 1С

Стандарты бухгалтерского учета-2026: девять СБУ

Безопасность бизнеса и аудит

Проверки бизнеса-2026: налоговая безопасность и тактика защиты

Дробление бизнеса-2026

Ответственность главбуха коммерческого предприятия

Ликвидация ООО/ ИП: как закрыть бизнес без штрафов

Новые правила персональных данных-2026

Маркировка, ЭДО и кассы

Маркировка товара, ЭДО и прослеживаемость — 2026

Работа с ЭДО

Кассы, учет денежных средств и расчетных операций

Управленческий учет и аналитика

Управленческий учет для бухгалтера

Финмоделирование и финанализ для бизнеса

IT-инструменты и софт-скиллы

Нейросети и Power BI для бухгалтера

Excel и Google таблицы для бухгалтера

Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом

Базовое обучение

Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Обучение проходит в записи: видеоуроки по 10–20 минут дополняются конспектами и практическими тренажёрами. Рекомендуемый темп — 1–2 часа в день. После уроков можно проходить тесты без ограничения числа попыток, а по завершении курса получить именной сертификат. Вопросы по материалам помогают решать кураторы и эксперты в чате.

Оплатить курс можно картой на сайте или по счёту для организации. Также доступны «Долями» от Т-Банка — четыре платежа по 1 225 ₽, Яндекс Пэй со Сплитом и рассрочка на 12 месяцев с первым платежом 0 ₽.

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