Сегодня, 19 октября 2026г, последний день, когда онлайн-курсы «Клерка» можно купить без подписки по 4 900 ₽

Пока одни бухгалтеры паникуют, перечитывая новые законы, профессионалы инвестируют время в свои навыки. Если вы хотите уверенно сдавать квартальную отчетность, без ошибок работать с НДС, УСН и ВЭД, а также стать незаменимым специалистом с высокой зарплатой,пришло время действовать.

Мы собрали для вас актуальную линейку практических онлайн-курсов, которая закроет любую профессиональную потребность.

Обучение проходит в записи: видеоуроки по 10–20 минут дополняются конспектами и практическими тренажёрами. Рекомендуемый темп — 1–2 часа в день. После уроков можно проходить тесты без ограничения числа попыток, а по завершении курса получить именной сертификат. Вопросы по материалам помогают решать кураторы и эксперты в чате.

Оплатить курс можно картой на сайте или по счёту для организации. Также доступны «Долями» от Т-Банка — четыре платежа по 1 225 ₽, Яндекс Пэй со Сплитом и рассрочка на 12 месяцев с первым платежом 0 ₽.

Выбрать курс