Физлица должны заплатить имущественные налоги до 1 декабря 2026

В платеж входят налог на недвижимость, а также транспортный и земельный налоги.

Налоги на имущество физических лиц за 2025 год необходимо погасить до 1 декабря 2026 года, напоминает заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова. Обязанность касается владельцев квартир, домов, гаражей, автомобилей, мотоциклов и земельных участков.

При получении налогового уведомления важно изучить его содержание. Документ может включать сразу несколько начислений по разным видам налогов и на разные суммы.

«Особенно удобно тем, кто живет не по месту регистрации и не может получить письмо от налоговой по почте», — отметила Маслова.

Проверить текущие начисления и оплатить их можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в мобильном приложении ведомства или через портал «Госуслуг».