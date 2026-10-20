Росреестр объяснил, из-за каких ошибок компаниям приостанавливают регистрацию недвижимости

Юридические лица могут столкнуться с приостановкой регистрации прав на недвижимость из-за неправильно оформленных электронных документов и доверенностей. Росреестр разъяснил, какие требования необходимо соблюдать и как исправить выявленные нарушения.

С 1 марта 2025 года юридические лица по общему правилу обязаны подавать заявления на регистрацию прав на недвижимость и прилагаемые документы в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Однако компании не всегда понимают, какие документы можно направлять в виде электронных образов, а какие необходимо оформлять как полноценные электронные документы. Об этом «Клерку» рассказали в пресс-службе Росреестра.

В ведомстве уточнили, что электронный документ по своему назначению соответствует подлиннику бумажного документа, а электронный образ — его копии. При этом в виде электронных образов допускается представлять только акты органов государственной власти, местного самоуправления и судебные акты, установившие права на недвижимость. Такие образы должны быть заверены УКЭП уполномоченных должностных лиц соответствующих органов или судов.

Остальные документы, включая заявления, договоры и доверенности, необходимо представлять в форме электронных документов, подписанных УКЭП уполномоченных лиц. Например, электронный договор купли-продажи или аренды должен быть подписан УКЭП представителей юридических лиц, а электронная доверенность — УКЭП директора организации и удостоверившего ее нотариуса.

Особое внимание Росреестр обратил на оформление машиночитаемых доверенностей (МЧД). Согласно законодательству об электронной подписи, доверенность юридического лица представляется в электронной форме в машиночитаемом виде.

«При этом нередки случаи, когда представители юридических лиц представляют не машиночитаемую доверенность, а электронный образ бумажной доверенности. Это будет являться основанием для приостановления регистрации», — пояснили в пресс-службе Росреестра.

Если документы уже поданы, но при их проверке регистратор выявил препятствия для регистрации, заявитель может представить дополнительные документы для устранения этих причин. Такие документы необходимо направлять вместе с заявлением о приеме дополнительных документов, уточнили в ведомстве.

Всего ч. 1 ст. 26 закона о государственной регистрации недвижимости предусматривает 76 оснований для приостановления учетно-регистрационных действий по решению государственного регистратора. Конкретные причины зависят от вида регистрационного действия, представленных документов и сведений, содержащихся в ЕГРН. Кроме того, согласно статье 30 закона, регистрация может быть приостановлена по заявлению самого заявителя.

В Росреестре добавили, что для сокращения доли приостановок ведомство проводит совещания с банками, застройщиками, нотариусами и кадастровыми инженерами, на которых рассматриваются актуальные вопросы регистрации недвижимости.