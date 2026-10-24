Стало известно, сколько семей оплачивает сиделку для ухода за пожилыми родственниками

Около 24% россиян нанимают сиделок для ухода за пожилыми близкими, а 7% привлекают социальных работников. Это обходится в 60–80 тысяч рублей в месяц.

Сиделок для ухода за пожилыми родственниками оплачивает 24% российских семей, показал опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» и платформы «Еврокредит.ру».

Самостоятельно заботятся о близких преклонного возраста ежедневно 21% респондентов, а 14% распределяют эти обязанности между членами семьи. Еще 15% участников опроса наносят визиты раз в неделю, 2% размещают близких в пансионатах, а 17% респондентов заявили, что их родственникам помощь пока не требуется.

Основными сложностями при организации ухода граждане назвали нехватку времени из-за работы (28%) и финансовую нагрузку (24%).

Наем сиделки обходится в 60–80 тысяч рублей в месяц, а содержание близкого в пансионате — в 40–70 тысяч рублей. Соцработник требует расходов в размере 15–20 тысяч рублей ежемесячно, а при самостоятельном уходе россияне тратят около 20 тысяч рублей на лекарства и повседневные нужды без учета покупки спецсредств.

О господдержке при уходе за пожилыми осведомлены только 27% опрошенных. Из числа знающих о льготах 67% осведомлены о бесплатных лекарствах, 32% — о начислении пенсионных баллов за уход, 18% — о праве на бесплатную помощь соцработника, а 11% знают о возможности официального трудоустройства помощником по уходу за родственником.