Бизнесу могут разрешить финансирование ПВО в обмен на налоговый вычет

Инициатива бизнеса вложиться в новые системы ПВО в Кремле не обсуждалась.

Инициатива бизнеса профинансировать создание новых систем ПВО для защиты промышленных объектов предметно не обсуждалась в Кремле, но может быть рассмотрена правительством, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, подобный вопрос входит в компетенцию кабинета министров.

С предложением выступил глава РСПП Александр Шохин. По его словам, предприниматели готовы направить средства на усиление защиты производственных мощностей, однако предлагают компенсировать эти расходы через механизмы налогового стимулирования.

Сейчас инвестиционный налоговый вычет позволяет компаниям уменьшать налог на прибыль на суммы, направленные на развитие производства и приобретение оборудования. Распространение этой льготы на расходы по созданию систем ПВО потребует внесения изменений в НК.