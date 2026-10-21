Минфин добавит новые коды целевых статей расходов федерального бюджета

Коды целевых статей расходов федерального бюджета пополнят новыми позициями, следует из проекта изменений к Приказу № 74н, размещенного на портале законопроектов 16 октября 2026 года.

В классификацию добавят направления для ежегодных выплат почетным донорам России, а также для выплаты пособий при возникновении поствакцинальных осложнений. Отдельный код предусмотрен для финансирования организации профессионального обучения работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Поправки также уточняют действующие коды направлений расходов целевых статей в рамках национальных проектов. Изменения затронут проекты приложений с 10 по 29 к основному документу.