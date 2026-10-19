Предприниматели больше доверяют друг другу, чем бизнес-экспертам

Восемь из десяти опрошенных предпринимателей считают важным находиться среди людей, которые понимают особенности ведения бизнеса. При этом 79% больше доверяют практическому опыту других бизнесменов, чем общим рекомендациям экспертов.

Для 74% предпринимателей важно иметь окружение, с которым можно открыто обсуждать бизнес-задачи и решения. Еще 73% хотели бы иметь место для свободного общения с единомышленниками. Такие результаты показал опрос Точка Банка, в котором приняли участие 805 человек.

Исследование также показало, что предприниматели предпочитают практические форматы обмена опытом. 79% респондентов больше доверяют опыту других владельцев бизнеса, чем общим советам экспертов. Столько же считают полезнее разбор конкретных бизнес-ситуаций, чем обычные выступления.

При этом 68% опрошенных предпочитают камерные бизнес-мероприятия массовым лекциям и конференциям.

Для 67% предпринимателей комфортная и неформальная атмосфера в деловом пространстве важнее статусности. Еще 66% отметили, что им пригодилось бы место для проведения деловых встреч, работы с командой или небольших мероприятий для партнеров.

В опросе Точка Банка участвовали 805 человек. Приведенные показатели отражают суммарную долю респондентов, которые выбрали ответы «скорее согласен» и «полностью согласен».