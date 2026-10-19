Ozon начал автоматически передавать данные продавцов на АУСН в ФНС

Продавцы Ozon на автоматизированной упрощенной системе налогообложения смогут передавать сведения о взаимозачетах в ФНС прямо из личного кабинета маркетплейса. Новый бесплатный сервис автоматически рассчитывает суммы операций и формирует отчет для налоговой.

Ozon совместно с ФНС запустил сервис для автоматического расчета и передачи сведений о взаимозачетах продавцов на АУСН. Инструмент позволяет обойтись без ручной обработки данных, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

При расчете учитываются вознаграждения маркетплейса, стоимость его услуг, возвраты и другие расходы, удержанные из выручки продавца. Перед отправкой предприниматель может проверить сведения и при необходимости отключить автоматическую передачу данных.

Новый инструмент доступен в личном кабинете Ozon в разделе «Финансы» — «Взаимозачеты по АУСН». Там отображаются итоговые суммы поступлений, списаний и возвратов. Также продавцы могут скачать подробный отчет с разбивкой по документам.

С 3-го по 9-е число каждого месяца Ozon формирует сведения на основании закрывающих документов и передает их в ФНС в электронном виде с согласия продавца.

По утверждению маркетплейса, это первая среди российских площадок прямая интеграция такого формата с налоговой службой.

Сервис уже доступен бесплатно всем продавцам Ozon, применяющим АУСН.