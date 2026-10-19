Петербургская биржа зарегистрировала первые внебиржевые сделки с топливом объемом от 1 тонны

Объем первых внебиржевых сделок с топливом от 1 до 60 тонн на Петербургской бирже составил 578 213 тонн за сентябрь 2026 года. Новый механизм учета призван повысить прозрачность поставок и предотвратить манипуляции с ценами.

Участники рынка зарегистрировали на Петербургской бирже 25 602 товарные позиции мелких партий нефтепродуктов за сентябрь 2026 года, сообщила торговая площадка. Показатель вырос на 19% по сравнению с августом. Регистрации подлежат внебиржевые договоры на поставку автомобильного бензина, дизельного топлива, сжиженных углеводородных газов, топлива для реактивных двигателей и топочного мазута объемом от 1 до 60 тонн.

К процедуре регистрации в сентябре присоединилась 100 компаний, из которых 91 уже участвует в биржевых торгах. С 16 сентября стала обязательной фиксация всех внебиржевых сделок объемом от 1 тонны, если товары ранее закупались на бирже.

Регистрация мелких партий топлива дает регуляторам полную картину рыночной конъюнктуры и позволяет отслеживать дальнейшее движение товаров для обеспечения конечных потребителей, заявил старший вице-президент биржи Антон Карпов.

Контроль за мелким оптом делает рынок более предсказуемым и снижает риски манипуляции ценами, подтвердили в ФАС.

Предоставление сведений о внебиржевых договорах на поставку нефтепродуктов от 1 тонны остается добровольным для бизнесов и индивидуальных предпринимателей до конца февраля. Новая норма станет строго обязательной для всех участников рынка с 1 марта 2027 года.