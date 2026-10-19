Маркировка, ЭДО и кассы: какие навыки нужны бухгалтеру в 2026 году, чтобы не тратить время на исправление ошибок

Электронные документы, маркировка товаров и кассовые операции требуют от бухгалтера не только знания учета, но и понимания цифровых процессов. Разбираемся, как систематизировать знания и подготовиться к рабочим задачам.

Рабочий день бухгалтера может начаться с зависшего УПД, продолжиться поиском ошибки в маркировке и закончиться сверкой кассовых операций. Каждая задача знакома, но вместе они отнимают время, которое можно было потратить на отчетность и другие важные дела.

Проблема в том, что электронный документооборот, маркировка и учет денежных средств тесно связаны с повседневной работой бухгалтерии. Если не хватает практических знаний хотя бы на одном участке, приходится искать инструкции, уточнять порядок действий у коллег и перепроверять результаты.

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