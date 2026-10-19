Маркировка, ЭДО и кассы: какие навыки нужны бухгалтеру в 2026 году, чтобы не тратить время на исправление ошибок
Электронные документы, маркировка товаров и кассовые операции требуют от бухгалтера не только знания учета, но и понимания цифровых процессов. Разбираемся, как систематизировать знания и подготовиться к рабочим задачам.
Рабочий день бухгалтера может начаться с зависшего УПД, продолжиться поиском ошибки в маркировке и закончиться сверкой кассовых операций. Каждая задача знакома, но вместе они отнимают время, которое можно было потратить на отчетность и другие важные дела.
Проблема в том, что электронный документооборот, маркировка и учет денежных средств тесно связаны с повседневной работой бухгалтерии. Если не хватает практических знаний хотя бы на одном участке, приходится искать инструкции, уточнять порядок действий у коллег и перепроверять результаты.
Чтобы увереннее справляться с такими задачами, «Клерк» предлагает три онлайн-курса:
«Маркировка товара, ЭДО и прослеживаемость — 2026» — для тех, кому нужно разобраться в работе с маркированными товарами, государственными информационными системами и обменом данными с 1С.
«Работа с ЭДО» — для бухгалтеров и специалистов, которые хотят систематизировать знания об электронных документах, электронных подписях и обмене с контрагентами.
«Кассы, учет денежных средств и расчетных операций» — для тех, кто работает с онлайн-кассами, чеками, денежными средствами и расчетами.
Выберите направление, которое соответствует вашим задачам, и разберитесь в рабочих процессах до того, как очередная сложность потребует срочного решения.