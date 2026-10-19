Ozon начнет брать плату с владельцев ПВЗ с 1 декабря

С 1 декабря 2026 года Ozon введет плату для владельцев пунктов выдачи заказов. Ее размер не превысит 1% от вознаграждения за заказы, а для ПВЗ, работающих меньше года, составит всего 1 рубль.

Ozon начнет взимать плату с владельцев пунктов выдачи заказов, чтобы привести агентские договоры с партнерами в соответствие с законодательством. Об этом РБК сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора. По закону услуги агента должны оплачиваться, поэтому, чтобы соответствовать нормам закона, с 1 декабря мы начнем брать минимальную плату с ПВЗ», — пояснили в компании.

В Ozon уточнили, что плата не будет превышать 1% от вознаграждения владельца ПВЗ за заказы. Для пунктов, которые работают менее года, она составит 1 рубль.

Ранее маркетплейс расширил возможности пунктов выдачи. С 10 сентября 2026 года через ПВЗ начали продавать товары, которые покупатели не забрали в течение двух недель или отменили. Также компания анонсировала возможность для продавцов самостоятельно привозить товары на хранение в пункты выдачи с октября.