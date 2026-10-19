Аудитория WhatsApp на Android начала расти

Число активных пользователей WhatsApp на платформе Android показало рост летом 2026 года, вернувшись к устойчивым показателям.

Месячная активная аудитория WhatsApp на Android выросла на 1,7% в июле и еще на 4,4% в августе 2026 года. В сентябре показатель незначительно снизился — на 0,5%, что аналитики объясняют сезонными факторами.

Пользователи в России и странах СНГ продолжают использовать сервис в качестве основного канала для личных и рабочих коммуникаций. Эксперты телекоммуникационной отрасли считают, что текущие показатели указывают на достижение «предела падения» и окончательное формирование приоритетов аудитории.

Даже незначительная сентябрьская коррекция аудитории на 0,5% на самом деле подтверждает тренд на стабилизацию: рынок достиг насыщения, и пользователи окончательно определились с приоритетным мессенджером, подчеркивают эксперты рынка.

Положительная динамика активности на Android демонстрирует высокую устойчивость экосистемы к внешним изменениям. Несмотря на наличие альтернативных платформ и усиление конкуренции, сервис сохраняет доминирующее положение за счет развитой инфраструктуры и привычек пользователей.