Во всем виноват директор: Минтруд хочет автоматически штрафовать руководителей за ошибки в ЕФС-1. Выпуск № 135 подкаста «Налоговое утро»
Представьте: бухгалтер ошибся в дате увольнения, а постановление о штрафе прилетает лично директору.
Без объяснительных и без права оправдаться заранее. Минтруд разработал поправки, которые автоматизируют наказание за ошибки в сведениях о трудовой деятельности.
Схема простая: СФР видит просрочку → Роструд выносит «автоматический» вердикт → руководитель получает штраф. Разбираемся, как бизнесу жить в эпоху, когда инспектору больше не нужно открывать дело, чтобы наказать компанию.
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Уже нет презумпции невиновности. Надругались уже над всем человеческим в законах.
Что ж, Бухгалтер не сможет уточнить отчет? А они когда ошибаются? Что-то я штрафов не вижу. Всё теперь однобокое стало. Гадость!!!
вроде давно уже налагается штраф на ГД? По всем направлениям. Изредка бывает, припоминаю, что вроде было главного инженера, но это только при выездной.
Понятно... Видимо, Минтруд уведомили об уменьшении финансирования из бюджета и посоветовали выкручиваться как смогут.
А за счет чего смогут как-то выкручиваться? Правильно, за счет штрафов.
Видимо, тоже мультфильм "Чиполлино" видели.