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ЕФС-1 и другая отчетность в СФР
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Во всем виноват директор: Минтруд хочет автоматически штрафовать руководителей за ошибки в ЕФС-1. Выпуск № 135 подкаста «Налоговое утро»

Представьте: бухгалтер ошибся в дате увольнения, а постановление о штрафе прилетает лично директору.

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Без объяснительных и без права оправдаться заранее. Минтруд разработал поправки, которые автоматизируют наказание за ошибки в сведениях о трудовой деятельности.

Схема простая: СФР видит просрочку → Роструд выносит «автоматический» вердикт → руководитель получает штраф. Разбираемся, как бизнесу жить в эпоху, когда инспектору больше не нужно открывать дело, чтобы наказать компанию.

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Автор
Комментарии
3
  • F
    fressigran@
    Главный бухгалтер

    Уже нет презумпции невиновности. Надругались уже над всем человеческим в законах.

    Представьте: бухгалтер ошибся в дате увольнения, а постановление о штрафе прилетает лично директору.

    Что ж, Бухгалтер не сможет уточнить отчет? А они когда ошибаются? Что-то я штрафов не вижу. Всё теперь однобокое стало. Гадость!!!

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    вроде давно уже налагается штраф на ГД? По всем направлениям. Изредка бывает, припоминаю, что вроде было главного инженера, но это только при выездной.

  • V
    VadimBA

    Понятно... Видимо, Минтруд уведомили об уменьшении финансирования из бюджета и посоветовали выкручиваться как смогут.

    А за счет чего смогут как-то выкручиваться? Правильно, за счет штрафов.

    Видимо, тоже мультфильм "Чиполлино" видели.

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