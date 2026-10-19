Во всем виноват директор: Минтруд хочет автоматически штрафовать руководителей за ошибки в ЕФС-1. Выпуск № 135 подкаста «Налоговое утро»

Представьте: бухгалтер ошибся в дате увольнения, а постановление о штрафе прилетает лично директору.

Без объяснительных и без права оправдаться заранее. Минтруд разработал поправки, которые автоматизируют наказание за ошибки в сведениях о трудовой деятельности.

Схема простая: СФР видит просрочку → Роструд выносит «автоматический» вердикт → руководитель получает штраф. Разбираемся, как бизнесу жить в эпоху, когда инспектору больше не нужно открывать дело, чтобы наказать компанию.

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