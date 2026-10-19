Путин подписал закон об исполнении бюджета СФР за 2025 год

Отчет об исполнении бюджета Социального фонда РФ за 2025 год утвержден законом от 19.10.2026 № 342-ФЗ, который подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2026 года.

По доходам бюджет фонда исполнен в сумме 16,357 трлн рублей (7,7% к ВВП), а по расходам — 17,596 трлн рублей (8,2% к ВВП). Межбюджетные трансферты из федерального бюджета составили 3,186 трлн рублей. На социальную поддержку граждан направили свыше 17 трлн рублей, при этом общий объем расходов фонда увеличился относительно 2024 года на 1,3 трлн рублей (на 8,1%).

Поступления по обязательному пенсионному страхованию составили 10,886 трлн рублей, по страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства — 1,383 трлн рублей, а по страхованию от несчастных случаев на производстве — 334,8 млрд рублей. В части расходов на пенсионное страхование направили 11,55 трлн рублей, на соцстрахование по нетрудоспособности и материнству — 1,206 трлн рублей, а на страхование от профзаболеваний и травматизма — 169,5 млрд рублей.

Расходы на пенсионное обеспечение населения выросли на 12,3% по сравнению с 2024 годом и составили 12,5 трлн рублей, из которых 11,4 трлн рублей пошли на выплату страховых пенсий.

В течение года страховые пенсии были проиндексированы в общей сложности на 9,5%: сначала на 7,3%, а затем дополнительно на 2,2% с учетом фактической инфляции. С 1 февраля 2025 года на 9,5% выросли ежемесячные денежные выплаты и материнский капитал, с 1 апреля на 14,75% проиндексировали социальные пенсии, а единое пособие с 1 января выросло на 14,7% из-за роста прожиточного минимума.