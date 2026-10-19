Бюджет Федерального фонда ОМС исполнили с профицитом 80,7 млрд рублей

Президент утвердил отчет об исполнении бюджета Федерального фонда ОМС за 2025 год. Доходы фонда превысили расходы благодаря перевыполнению плана по сбору страховых взносов.

Фактические доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования составили 4,447 трлн рублей, а расходы — 4,366 трлн рублей, следует из закона от 19.10.2026 № 342-ФЗ. 19 октября 2026 года закон подписан президентом и опубликован.

Профицит достиг 80,738 млрд рублей при изначально запланированном дефиците в 136,617 млрд рублей. Положительный финансовый результат сформировался главным образом за счет повышенных поступлений по страховым взносам на ОМС.

По сравнению с 2024 годом доходы фонда выросли на 14,9% (на 577,071 млрд рублей), а расходы увеличились на 12,3% (на 477,318 млрд рублей). Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в объеме 537,318 млрд рублей, что составило 99,99% от утвержденной суммы.

Основную часть расходов фонда — 83,4% — составили субвенции территориальным фондам ОМС в объеме 3,639 трлн рублей. Еще 213,767 млрд рублей направили Соцфонду на специальные социальные выплаты медицинским работникам и финансирование программы родовых сертификатов.