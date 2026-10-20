Волгограду и Санкт-Петербургу предлагают вернуть названия Сталинград и Ленинград

В Госдуму внесли законопроект, который закрепит специальный статус городов-героев и запретит их переименование. В случае принятия документа Волгограду и Санкт-Петербургу вернут исторические наименования времён Великой Отечественной войны.

Волгоград и Санкт-Петербург могут переименовать в Сталинград и Ленинград в течение года после вступления закона в силу, следует из законопроекта депутата Госдумы Анжелики Глазковой (КПРФ). Документ внесен в Госдуму 19 октября 2026 года.

Инициатива предусматривает, что города-герои должны носить именно те названия, с которыми они входили в период Великой Отечественной войны. При этом все действующие документы граждан и юридических лиц, выданные в Санкт-Петербурге и Волгограде, сохранят свою юридическую силу до плановой замены.

Документ также регулирует порядок присвоения звания «Город-герой» иным городам России — решение будет принимать Госдума по предложению президента. Проект закона обязывает изготовить обелиски с изображением ордена Ленина и медали «Золотая звезда», а также ежегодно проводить в городах-героях 9 мая военные парады, шествия и торжественный салют.

«Довольно странно было бы говорить о "блокаде Санкт-Петербурга" или о "Волгоградской битве". Между тем героизм защитников и жителей именно Ленинграда известен всему миру. А Сталинградская битва знаменует собой коренной перелом в ходе всей Второй мировой войны», — указано в пояснительной записке.

Сейчас в законодательстве РФ нет отдельного федерального закона о правовом статусе городов-героев. Высшее звание «Город-герой» Волгограду и Санкт-Петербургу было присвоено приказом Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года.