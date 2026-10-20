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Медицина
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Пациентам после выписки предлагают бесплатно выдавать месячный запас лекарств. В Москве мера уже действует

В Госдуме предложили бесплатно обеспечивать пациентов после тяжелых заболеваний и операций назначенными препаратами на 30 дней сразу при выходе из стационара.

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Выдавать бесплатный запас лекарств на срок до 30 дней пациентам при выписке из больниц, предложил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Мера рассчитана на людей после инфаркта миокарда, ишемического инсульта, операций на сосудах и трансплантации органов, а также на пациентов, нуждающихся в постоянной инсулинотерапии.

Сейчас при выписке из стационара человеку могут выдать медикаменты максимум на пять дней. Дальнейшее получение льготных лекарств требует записи к врачу, оформления рецептов и подтверждения льгот, что создает риск прерывания терапии и повторной госпитализации.

«Представляется целесообразным предусмотреть дифференцированный подход по выдаче при выписке бесплатного запаса назначенных лекарственных препаратов на срок до тридцати дней для указанных категорий пациентов. В отношении сердечно-сосудистых заболеваний речь идет прежде всего об антиагрегантах, антикоагулянтах при наличии показаний, гиполипидемических препаратах и иных средствах, предусмотренных индивидуальной схемой лечения», — указано в обращении.

Подобный механизм уже действует в Москве: перенесшим инфаркт или инсульт при выписке предоставляют запас медикаментов на месяц и передают информацию в поликлинику для дальнейшего наблюдения. Инициатива предусматривает распространение этого порядка на все российские регионы.

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