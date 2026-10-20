Пациентам после выписки предлагают бесплатно выдавать месячный запас лекарств. В Москве мера уже действует

В Госдуме предложили бесплатно обеспечивать пациентов после тяжелых заболеваний и операций назначенными препаратами на 30 дней сразу при выходе из стационара.

Выдавать бесплатный запас лекарств на срок до 30 дней пациентам при выписке из больниц, предложил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Мера рассчитана на людей после инфаркта миокарда, ишемического инсульта, операций на сосудах и трансплантации органов, а также на пациентов, нуждающихся в постоянной инсулинотерапии.

Сейчас при выписке из стационара человеку могут выдать медикаменты максимум на пять дней. Дальнейшее получение льготных лекарств требует записи к врачу, оформления рецептов и подтверждения льгот, что создает риск прерывания терапии и повторной госпитализации.

«Представляется целесообразным предусмотреть дифференцированный подход по выдаче при выписке бесплатного запаса назначенных лекарственных препаратов на срок до тридцати дней для указанных категорий пациентов. В отношении сердечно-сосудистых заболеваний речь идет прежде всего об антиагрегантах, антикоагулянтах при наличии показаний, гиполипидемических препаратах и иных средствах, предусмотренных индивидуальной схемой лечения», — указано в обращении.

Подобный механизм уже действует в Москве: перенесшим инфаркт или инсульт при выписке предоставляют запас медикаментов на месяц и передают информацию в поликлинику для дальнейшего наблюдения. Инициатива предусматривает распространение этого порядка на все российские регионы.