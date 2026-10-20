Стипендии предложили поднять до уровня МРОТ

Минимальные государственные стипендии должны приближаться к минимальному размеру оплаты труда, который в следующем году составит 28 935 рублей. С инициативой выступила глава профильного комитета Госдумы.

Стипендии в России необходимо выплачивать на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

«Разновидностей стипендий достаточно много – от государственной академической до именных, и разброс сумм тоже достаточно большой. Однако даже минимальная государственная выплата должна тянуться к уровню МРОТ. А МРОТ на следующий год планируется установить на уровне 28 935 рублей», — отметила депутат.

При этом стипендиальный фонд для студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов федеральных профессиональных образовательных учреждений проиндексируют с 1 сентября 2027 года на уровень инфляции.

На 2028 и 2029 годы запланировано увеличение стипендиального фонда на 4% ежегодно.