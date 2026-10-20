Бизнесу могут разрешить продолжать торговлю при сбоях в госинформсистемах

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила ввести специальный аварийный режим работы, который позволит предпринимателям проводить отгрузки и фискализировать расчеты при недоступности государственных реестров и каналов связи.

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила запустить спецрежим, который позволит бизнесу продолжать продажи, отгрузки товаров и оказание услуг без доступа к государственным информационным системам, реестрам, облачным сервисам и каналам связи.

Это следует из письма АКИТ премьер-министру Михаилу Мишустину. Инициатива предусматривает, что все необходимые данные бизнес будет фиксировать и направлять уже после восстановления цифровой инфраструктуры.

Для взаимодействия с ЕГАИС, ФГИС «ВетИС» и другими обязательными системами предлагается зафиксировать временные альтернативные способы оформления документов. Также инициатива включает механизм отложенной фискализации расчетов с последующей передачей сведений оператору фискальных данных.

«За нарушения сроков, вызванных объективной невозможностью исполнения обязательств, при условии последующего выполнения требований, санкции применяться не должны», — отметили в АКИТ.

Кроме того, предложения ассоциации предусматривают автоматическое продление истекающих лицензий, разрешений и аккредитаций, а также перенос сроков подачи отчетности, ответов на запросы госорганов и обязательных цифровых интеграций на время ликвидации инцидента. Вводить и отменять аварийный режим будет уполномоченный орган на основании официально подтвержденного сбоя.