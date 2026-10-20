Средняя пенсия неработающих россиян в 2027 году вырастет до 30,2 тыс. рублей

Средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2027 году увеличится на 2,4 тыс. рублей и составит 30,2 тыс. рублей. Повышение выплат затронет 37,5 млн человек.

Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров в 2027 году вырастет на 2,4 тыс. рублей и достигнет 30,2 тыс. рублей, заявили в Социальном фонде России. Рост выплат затронет 37,5 млн человек.

«У неработающих пенсионеров средняя ежемесячная выплата по старости увеличится на 2,4 тыс. рублей и достигнет 30,2 тыс. рублей. Повышение затронет 37,5 млн человек. В годовом выражении прибавка будет сопоставима с дополнительной "13-й пенсией" на уровне 28,8 тыс. рублей», — отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

В 2027 году пенсионные выплаты будут получать 43 млн человек. Социальный фонд также планирует перейти на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо однократного повышения: с февраля выплаты увеличит на 6,8%, а с апреля — еще на 3,3%.