Президент утвердил закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Доходы составили 37,283 трлн рублей при расходах 42,910 трлн рублей. Дефицит бюджета по итогам года зафиксирован на уровне 5,626 трлн рублей.

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год утвержден, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона от 19.10.2026 № 340-ФЗ. Общий объем кассового исполнения расходов составил 98,9% к сводной бюджетной росписи. Документ опубликован на официальном госпортале 19 октября 2026 года.

Необходимое финансирование в полном объеме получили социальная поддержка населения, сфера безопасности и обороноспособности, а также развитие инфраструктуры и технологий, сообщили в Минфине. Фактические доходы превысили прогнозные значения на 721,6 млрд рублей (на 2%) и оказались выше показателей 2024 года на 575,2 млрд рублей (на 1,6%).

Структура поступлений изменилась в пользу ненефтегазового сектора: его доля по отношению к ВВП выросла с 12,6% до 13,4%. Доля нефтегазовых доходов по отношению к ВВП снизилась на 1,5 процентного пункта — с 5,5% до 4,0%.