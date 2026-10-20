Соцфонд передаст ФНС администрирование страховых взносов на травматизм в 2027 году

Сбор страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний перейдет под контроль налоговой службы. Это позволит работодателям уплачивать все социальные взносы через «единое окно».

Полномочия по администрированию страховых взносов на травматизм перейдут из Социального фонда в налоговые органы в 2027 году, следует из проекта федерального закона № 619-9. Новшество позволит сформировать единый порядок контроля по всем видам обязательного социального страхования.

Передача функций снизит административную нагрузку на страхователей за счет сокращения количества контролирующих органов, уточнили в пресс-службе Соцфонда.

Взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством уже администрирует ФНС. Передача полномочий по взносам на травматизм приведет законодательство в этой сфере к единому стандарту и унифицирует подходы к контрольной работе.