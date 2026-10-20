Число выданных иностранцам разрешений на работу выросло на 21%

За первые три квартала МВД выдало иностранным гражданам 215,3 тыс. разрешений на работу. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество оформленных разрешений на работу для иностранных граждан за первые три квартала превысило 215,3 тыс., что на 21% больше показателей аналогичного периода 2025 года.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные МВД. Документ обязателен для граждан из стран с визовым режимом въезда и дает право работать исключительно в конкретном регионе.

Больше всего документов выдано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 51,4 тыс. разрешений суммарно. В Московской области работодатели и иностранные специалисты оформили 32,1 тыс. документов, в Москве — 29,6 тыс., в Приморском крае — 13,2 тыс., а в Амурской области — 10,5 тыс.