АКИТ предложила упростить порядок учета убытков от атак БПЛА

Предлагается снизить административную нагрузку на бизнес и ускорить налоговоый учет убытков от атак БПЛА и сбоев цифровой инфраструктуры.

Порядок подтверждения факта атаки БПЛА, повреждения объектов и сбоев цифровой инфраструктуры необходимо упростить для оперативного отражения убытков в налоговом учете, следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли.

«В текущих условиях компаниям важно оперативно отражать убытки в учете, не сталкиваясь с избыточными бюрократическими процедурами. В связи с этим АКИТ предлагает установить упрощенный порядок подтверждения факта атаки БПЛА, повреждения объектов, иных обстоятельств причинения убытков, а также сбоев цифровой инфраструктуры, непосредственно связанных с этими событиями», — рассказали в пресс-службе АКИТ.

При цифровых инцидентах предлагается подтверждать ущерб не только фактом повреждения собственного имущества компании. Для учета убытков предлагается использовать официальные уведомления операторов ЦОД и облачных сервисов, сведения операторов связи, журналы инцидентов, акты о недоступности критически важных систем и документы о расходах на восстановление инфраструктуры.

Внедрение нового механизма позволит компаниям корректно отражать потери в учете и быстрее направлять ресурсы на восстановление операционной деятельности. Сегодня АКИТ объединяет 80 крупных интернет-компаний и маркетплейсов, которые формируют более 90% объема рынка интернет-торговли в России.