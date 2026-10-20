Иностранцам могут увеличить срок проживания в России для получения гражданства с пяти до восьми лет

Срок проживания иностранцев в РФ для получения гражданства в общем порядке хотят увеличить до восьми лет, а для получения ВНЖ — до двух лет. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы от ЛДПР направили на заключение в правительство.

Иностранные граждане должны будут постоянно проживать в России восемь лет вместо пяти для оформления гражданства в общем порядке, следует из законопроекта депутатов от ЛДПР. Документом также предлагается продлить необходимый срок проживания для получения вида на жительство с одного года до двух лет. При этом подать заявление о выдаче ВНЖ можно будет не ранее чем через восемь месяцев второго года проживания в стране.

Предлагается внести изменения в закон «О гражданстве РФ» и закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Разработчики инициативы указывают в пояснительной записке, что эти меры направлены на обеспечение национальной безопасности и повышение эффективности интеграции мигрантов в российское общество.

«За это время у государства будет больше возможностей проверить законность оснований пребывания человека и соблюдение им наших законов, а у самого заявителя — освоить язык, понять культуру и правила жизни российского общества», — подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По данным фракции, за первый квартал 2026 года в России аннулировали более 8 тыс. видов на жительство иностранцев, что на 90% больше показателей прошлого года. В числе основных причин аннулирования документов называются предоставление ложных сведений и действия, создающие угрозу национальной безопасности.