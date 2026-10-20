Сенатор: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября 2026

Центральный банк оставит ключевую ставку 14% годовых минимум до конца года, а ее повышение крайне маловероятно. Сохранение высокой ставки направлено на обеспечение макроэкономической стабильности, однако вызывает опасения у бизнеса.

Ключевая ставка Банка России останется на уровне 14% годовых на заседании 23 октября 2026 года и сохранится на этом значении минимум до конца года, считает член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева. Речь идет о продлении паузы в изменении денежно-кредитной политики, а не о ее развороте.

Банк России впервые приостановил цикл снижения ключевой ставки, который продолжался с лета 2025 года, из-за усилившегося ценового давления. Основной причиной решения регулятора стало ускорение устойчивой инфляции до 5–6%, в том числе вызванное ситуацией на рынке топлива.

«Если говорить о ближайшем заседании ЦБ, то, думаю, минимум до конца года ключевая ставка останется на уровне 14% годовых. При этом разделю мнение большинства аналитиков: сценарий повышения маловероятен», — заявила Елена Дягилева.

Высокая ставка регулятора негативно влияет на деловую активность и приводит к сокращению сектора малого и среднего предпринимательства. В частности, индикаторы бизнес-климата снизились до минус 3,6 пункта, а предприниматели Арктической зоны сталкиваются с дополнительным удорожанием процессов из-за высоких расходов на фонд оплаты труда и северных надбавок.