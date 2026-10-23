Мессенджеры стали наиболее эффективным каналом для урегулирования долгов для 33% россиян

Более трети должников предпочитают решать вопросы задолженности через мессенджеры. Телефонное общение считают удобным только 11% опрошенных.

Мессенджеры назвали самым эффективным форматом для урегулирования вопросов задолженности 33% россиян, показал опрос ПКО «Бустер. Ру» (ГК IT Smart Finance).

Контактировать исключительно с роботом при получении информации о долге и способах его погашения предпочитают 24% участников исследования. При этом решать такие вопросы только с живым сотрудником считают результативным 20% респондентов.

Телефонную связь для решения проблем с долгами выбрали 11% участников опроса. Еще 11% граждан отметили предпочтительным комбинированный формат, при котором робот лишь информирует и напоминает о долге, а детали погашения обсуждаются с человеком.

Формат взаимодействия абсолютно не важен для 24% опрошенных, если им предоставляют четкую информацию о сумме и способах погашения. Исследование проводилось в социальных сетях компании, в нем участвовали 1 539 россиян.