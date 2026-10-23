Эксперимент по маркировке радиоэлектроники могут запустить с 1 декабря 2026

Пилотный проект планируют разделить на пять этапов и завершить до конца мая 2028 года.

Эксперимент по маркировке некоторых видов радиоэлектроники пройдет с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2028 года, следует из проекта постановления, разработанного Минпромторгом.

В рамках пилотного проекта регуляторы опробуют маркировку на кассовых аппаратах, бытовой технике и электронике.

Внедрять маркировку планируют поэтапно. На первом этапе, с 1 декабря 2026 года по 30 сентября 2027 года, системы проверят на кассовых аппаратах, банкоматах и машинах для сортировки или упаковки монет.

На втором и третьем этапах в эксперимент включат калькуляторы, блоки обработки данных, видеоигровые консоли, домофоны, видеофоны и телевизионную приемную аппаратуру.

С середины декабря 2026 года проект распространят на бытовую технику, включая стиральные и посудомоечные машины, пылесосы, электроутюги и электробритвы, а также на вентиляторы, кондиционеры и микроскопы.

«Предусмотренная к эксперименту проектом постановления номенклатура радиоэлектронной продукции планируется в дальнейшем к включению в механизм взимания технологического сбора», — указано в пояснительной записке к документу.

Участие в эксперименте позволит бизнесу заранее адаптировать учетные системы к новому механизму и наладить работу с маркированными товарами до введения обязательных требований.