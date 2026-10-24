Назвали причины отказа малому бизнесу в кредитах

Малый и средний бизнес часто получает отказы в банках по кредитам из-за непрозрачных финансов, высокой долговой нагрузки и отсутствия запаса прочности при кассовых разрывах.

Непрозрачность финансов, нереалистичный расчет суммы займа и высокая долговая нагрузка становятся главными причинами отказов банков в выдаче кредитов малому и среднему бизнесу, сообщила директор по развитию МСБ Инго Банка Екатерина Чигарева. Банки оценивают не только перспективы развития компании, но и ее способность регулярно обслуживать долг при ухудшении рыночной конъюнктуры.

Даже прибыльный бизнес сталкивается с кассовыми разрывами из-за сезонности, роста издержек и задержек платежей от клиентов. Положение осложняют смешивание личных и корпоративных расходов, ведение отчетности по разным счетам и отсутствие регулярного управленческого учета.

«Для небольших компаний эта задача особенно сложна: у них ограничен запас финансовой прочности, выручка зависит от нескольких крупных клиентов, а поступления могут сильно меняться от месяца к месяцу», — отмечает Екатерина Чигарева.

Для повышения шансов на получение кредита предпринимателям необходимо навести порядок в отчетности, обосновать экономику проекта и составить календарь платежей по всем обязательствам. При расчете финансовой модели важно учитывать сценарии со снижением выручки и заранее подготавливать объяснения существенных изменений показателей компании.