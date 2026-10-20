Хакеры могут получить доступ к системам управления складами маркетплейсов

Уязвимости в беспроводных сканерах штрихкодов позволяют злоумышленникам получить доступ к компьютерам складов. Такие атаки могут нарушить обработку и отгрузку заказов интернет-магазинов.

Сканеры штрихкодов могут стать точкой входа для кибератак на складскую инфраструктуру. Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили уязвимости в устройствах нескольких производителей, которые позволяют злоумышленникам вмешиваться в работу складских систем.

Основная проблема заключается в отсутствии аутентификации между сканером и базовой станцией. Злоумышленник, находящийся в зоне действия радиосигнала, может подключиться к станции и передать вредоносные команды, имитирующие нажатия клавиш.

Подключенный к станции компьютер воспринимает такие команды как действия пользователя. В результате атакующий потенциально может добиться выполнения вредоносного кода и получить доступ к складской сети, в том числе к системам управления складом (WMS).

Подобные атаки возможны и через другие устройства складской инфраструктуры, например терминалы сбора данных и термопринтеры.

«Точкой входа для взлома может оказаться любая технология — даже обычный сканер штрихкодов. Такая атака способна дестабилизировать работу всей экосистемы», — отметил руководитель отдела сервисов промышленной безопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Сидоров.

Для защиты складов эксперты рекомендуют проверять устройства перед подключением к сети, отключать неиспользуемые Bluetooth-интерфейсы, ограничивать права доступа и своевременно устанавливать обновления безопасности. Также компаниям советуют разделять складскую сеть на изолированные сегменты и регулярно проверять ее защищенность.6.