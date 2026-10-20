Банкам придется жестче бороться за вкладчиков, но проценты автоматически не вырастут: эксперт

Увеличение объема наличных в обращении до 21 трлн рублей не позволяет однозначно говорить о расширении теневой экономики, считает CEO SkyCapital Дмитрий Галкин.

Для таких выводов необходимо анализировать динамику потребительских расходов, обороты розничной торговли и структуру денежных операций. Рост наличной массы может объясняться изменением сберегательного поведения населения и повышенным спросом на ликвидные средства, пояснил он.

Для банков увеличение доли наличных означает потенциальное сокращение средств на счетах клиентов. Если отток приобретает устойчивый характер, кредитным организациям приходится активнее конкурировать за вклады и привлекать более дорогое фондирование. Влияние на ликвидность зависит от масштабов изъятия депозитов и возможностей банков привлекать средства из других источников.

Рост спроса на наличные может усилить конкуренцию банков за вкладчиков, однако ставки по депозитам прежде всего зависят от денежно-кредитной политики ЦБ и стоимости привлечения денег.