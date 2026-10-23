Кабмин утвердил обновленные ставки платы за НВОС на 2026–2030 годы

Правительство уточнило размеры платы за негативное воздействие на окружающую среду и внесло в перечень новые разделы. Обновленные правила уже вступили в силу.

Перечень ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026–2030 годы пополнился разделами IV–VII, следует из постановления Правительства от 13.10.2026 № 2887-р. В документе уточнены базовые нормы для расчета платежей за различные виды загрязнения.

Так, перечень дополнили разделами для платы за загрязнение:

воды организациями, которые эксплуатируют системы водоотведения поселений (городских округов), когда объекты негативного воздействия относятся к I - II категориям;

воздуха и воды объектами КФХ.

Новые правила вступили в силу с 13 октября 2026 года. При расчете очередных платежей организациям и предпринимателям необходимо учитывать внесенные изменения.

Плательщики НВОС должны перечислять авансовые платежи не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем каждого квартала текущего отчетного периода.