«Клерк.Система» обновила интерфейс: ориентироваться в полезных материалах стало проще

Команда базы знаний для бухгалтеров «Клерк.Система» представила масштабное обновление интерфейса. Устранили лишнюю визуальную нагрузку, добавили новые элементы навигации и сделали работу с сервисом удобнее как на компьютерах, так и на смартфонах.

Ключевые изменения:

Удобный скролл тематических фильтров. В разделе «Разборы» фильтры аккуратно скроллятся, позволяя быстро выбрать нужное направление учета.

Больше полезных рекомендаций. Раньше в «Разборах» система предлагала материалы строго за текущий месяц. Теперь блок рекомендаций стал шире: в нем отображаются последние актуальные полезности без жесткой привязки к датам.

Фильтрация ленты на главной странице. На главной панели «Клерк.Системы» появилась быстрая сортировка. Отфильтровать общую ленту по типу материалов (разборы, курсы, вебинары) теперь можно в один клик.

Прямая связь вебинаров и конспектов. В разделе «Вебинары» добавлена кнопка «Конспекты вебинаров». Она ведет в раздел «Разборы», где собраны текстовые выжимки и пошаговые инструкции прошедших эфиров.

В разделе «Вебинары» добавлена кнопка «Конспекты вебинаров»