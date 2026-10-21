Подписчик стал инвестором блогера и помог создать бизнес с оборотом 70 млн рублей

Предприниматель превратил аудиторию в соцсетях в капитал для запуска собственного производства. Его деловым партнером стал бывший подписчик, а оборот новой компании в 2025 году превысил 70 млн рублей.

Основатель бренда рыболовных товаров Fishing Band Александр Нитиевский создал бизнес вместе с инвестором, который первоначально был его подписчиком. Историей предприниматель поделился в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».

Партнеры договорились разделить бизнес 50 на 50. Инвестор обеспечил финансирование, а Нитиевский вложил свой личный бренд, аудиторию в соцсетях и операционную работу.

«Он инвестирует деньги, я весь свой социальный капитал», — объяснил предприниматель.

На момент запуска бизнеса совокупная аудитория Нитиевского в соцсетях составляла около 100 тысяч подписчиков. К тому времени он уже много лет создавал контент о рыбалке и был известен в профессиональном сообществе.

Компания Fishing Band появилась в августе 2023 года. По итогам 2025 года ее оборот превысил 70 млн рублей, при этом фактические денежные поступления в компанию, по словам основателя, составили около 50 млн рублей.

Сейчас у бизнеса есть собственное производство рыболовных товаров, склад, розничный магазин и продажи через маркетплейсы. В зависимости от сезона в компании работают 20–25 человек.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: