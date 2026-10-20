Силуанов назвал дефицит бюджета в 2% ВВП небольшим

Средний дефицит федерального бюджета России в ближайшие три года составит около 2% ВВП. Минфин считает такой показатель небольшим с учетом задач, стоящих перед страной.

Дефицит федерального бюджета в следующем трехлетнем периоде будет в среднем находиться на уровне 2% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«У нас средний дефицит в следующей трехлетке около 2% ВВП. Считаю, что в условиях, когда мы концентрируем ресурсы на глобальнейших задачах, которые стоят перед нашей страной, это небольшой дефицит», — сказал министр.

По словам Силуанова, такой уровень дефицита позволяет России сохранять низкий уровень государственного долга.

Глава Минфина также сообщил, что власти намерены придерживаться этой бюджетной политики и в дальнейшем.