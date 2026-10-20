МВД сообщило о резком росте числа подростков, вовлеченных в киберпреступления

С начала 2026 года число подростков, причастных к киберпреступлениям, выросло на 30%. При этом каждый четвертый дроппер, привлеченный к ответственности, — несовершеннолетний.

В России увеличилось число подростков, вовлеченных в IT-преступления. По тяжким и особо тяжким составам рост составил 10%. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства по вопросам противодействия криминализации несовершеннолетних.

«Каждый четвертый дроппер, привлеченный к ответственности, является несовершеннолетним. Злоумышленники все чаще используют цифровую среду как инструмент вовлечения молодежи в криминальную деятельность», — заявил министр.

По словам Колокольцева, рост статистики частично связан с введением ответственности за предоставление платежных инструментов и телефонных номеров для незаконных операций. Это позволило выявлять нарушения, которые ранее не учитывались как преступления.

Подростков вовлекают в мошеннические схемы, незаконный оборот наркотиков и другие преступления обещаниями легкого заработка. Для поиска участников злоумышленники используют социальные сети и мессенджеры.

При этом общая подростковая преступность за последние десять лет сократилась более чем в 1,5 раза. Если в 2016 году несовершеннолетние совершили свыше 53 тыс. преступлений, то в 2025 году — менее 30 тыс., сообщил глава МВД.