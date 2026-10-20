Ozon увеличит выплаты предпринимателям за открытие пунктов выдачи

За девять месяцев 2026 года Ozon направил 7,5 млрд рублей на поддержку предпринимателей, открывающих пункты выдачи заказов. До конца года сумма выплат превысит 10 млрд рублей.

Ozon увеличит объем финансовой поддержки владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) до 10 млрд рублей по итогам 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса, передает ТАСС.

Получить поддержку может любой предприниматель, который открывает ПВЗ Ozon. Размер выплат зависит от города и расположения пункта, поскольку эти факторы влияют на стоимость аренды и другие расходы бизнеса.

Максимальная сумма поддержки одного ПВЗ за весь период может достигать 5,28 млн рублей.

При этом с 1 декабря 2026 года Ozon вводит агентский платеж для владельцев пунктов выдачи. В компании пояснили, что он связан с условиями агентского договора между маркетплейсом и партнерами.

«Для каждого третьего пункта выдачи он составит символический 1 рубль, а максимальный размер платежа не превысит 550 рублей в месяц, что в десятки раз меньше ежемесячной финансовой поддержки», — сообщили в Ozon.

Таким образом, максимальный агентский платеж для владельцев ПВЗ составит 550 рублей в месяц, а для каждого третьего пункта — 1 рубль.