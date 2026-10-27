Вредоносные ИИ-черви смогут самостоятельно адаптироваться под любое оборудование — эксперт

Главным отличием вредоносных программ с искусственным интеллектом от обычных компьютерных червей станет их способность менять сценарий действий под конкретное устройство. Это позволит злоумышленникам автоматизировать поиск уязвимостей и взлом корпоративных сетей.

Цифровые ИИ-черви смогут автоматически подстраиваться под параметры незнакомого оборудования, а не действовать по строго заданным шаблонам заражения, сообщил директор по продукту Staffcop и эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский. Программы на базе ИИ способны самостоятельно исследовать инфраструктуру, находить точки входа и проверять разные способы получения доступа.

«Принципиальное отличие потенциальных ИИ-червей заключается в их способности самостоятельно адаптироваться к незнакомому оборудованию, а не действовать исключительно по заранее прописанным сценариям», — подчеркнул эксперт.

Ранее о рисках появления самообучающихся вредоносных программ предупредила технологическая компания Anthropic. В ходе симуляции в изолированной тестовой сети ИИ-модель смогла пройти полную цепочку распространения и запустить алгоритмы на других узлах, однако на реальных устройствах такой эксперимент пока не проводился.