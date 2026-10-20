Минздрав сохранил запрет на зарубежные счета для руководителей своих учреждений

Для руководителей подведомственных Минздраву организаций и их заместителей сохранили запрет на счета в иностранных банках за границей. Перечень должностей переутвердили без расширения.

Минздрав опубликовал приказ от 15.09.2026 № 806н. Он заменит приказ от 05.04.2017 № 152н.

В перечень входят руководители и заместители руководителей подведомственных министерству организаций:

федеральных бюджетных учреждений науки, образования и здравоохранения, а также иных бюджетных учреждений;

федеральных казенных учреждений;

федеральных государственных унитарных предприятий;

федеральных автономных учреждений.

Среди перечисленных должностей — главные врачи, ректоры, директора, генеральные директора и их заместители, включая проректоров.

Им запрещено открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках за пределами России, хранить там наличные деньги и ценности, а также владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Эти ограничения действовали и раньше. Сравнение с перечнем 2017 года показывает, что состав должностей сохранен. В формулировке о подведомственных организациях слово «созданных» заменили на «создаваемых».

Приказ не вводит общего запрета на зарубежные счета для всех врачей, преподавателей или работников медицинских организаций.