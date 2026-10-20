ФНС заберёт у Соцфонда страховые взносы на травматизм. Бухгалтеров ждут новые правила

С 2027 года администрирование взносов на травматизм планируют передать Федеральной налоговой службе. Об этом 20 октября сообщил Социальный фонд России.

Сейчас бухгалтеры перечисляют основные страховые взносы через ФНС, а взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний администрирует Соцфонд.

В 2027 году эту систему собираются изменить. Согласно законопроекту № 619-9, полномочия по администрированию взносов на травматизм перейдут налоговым органам.

Что это означает для бухгалтеров?

Вместо двух ведомств у бизнеса может появиться единая система администрирования страховых взносов. Это должно сократить количество контролирующих органов, с которыми взаимодействуют работодатели.

Соцфонд утверждает, что изменения снизят административную нагрузку на компании.

Важно: речь пока идёт о законопроекте. Новые правила ещё не вступили в силу. Конкретный порядок уплаты и отчётности необходимо будет оценивать по окончательной редакции закона.

Источник: официальное сообщение СФР от 20 октября 2026 года.