Главной причиной открытия счета в цифровых рублях стало любопытство

Более 40% россиян открыли цифровой кошелек из желания попробовать новую технологию. При этом треть клиентов привлекают бесплатные переводы.

Главным стимулом для открытия счета в цифровых рублях стало любопытство и желание испробовать новый инструмент. Еще 36% респондентов воспользовались удобной возможностью оформить счет прямо в банковском приложении, 21% последовал рекомендациям знакомых, а 33% привлекла отсутствие комиссий за переводы.

Самой популярной операцией с новой формой валюты стали обычные переводы, которые совершили 28% участников исследования. Оплату налогов, услуг ЖКХ и иных государственных платежей выбрали 24% опрошенных, а 23% расплачивались цифровыми рублями за онлайн-покупки. Каждая пятая транзакция была связана с пополнением кошелька или получением перевода, 17% респондентов оплачивали покупки в офлайн-магазинах, а 35% участников ограничились только созданием счета. Об этом сказано в исследовании ВТБ.

Около 14% пользователей, открывших цифровые кошельки в первые недели после старта, составили жители Москвы. Также в пятерку лидеров по активности вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

Массовый доступ к цифровому рублю открылся для всех россиян 1 сентября 2026 года. По оценкам аналитиков НРА, через пять-семь лет на третью форму национальной валюты может приходиться от 15% до 24% всех безналичных платежей.