Вклады обогнали ПИФы акций по доходности более чем в два раза

За три года ПИФы акций принесли в среднем 6,8% годовых против 15,3% по депозитам. При средней инфляции 7,8% вложения в такие фонды показали отрицательный результат в реальном выражении.

ПИФы акций с мая 2023 года по май 2026 года принесли в среднем 6,8% годовых. Доходность облигационных фондов составила 12,4%, смешанных — 10,6%. Все три категории уступили банковским вкладам с результатом 15,3%.

Отставание фондов эксперты связывают с высокой ключевой ставкой, дорогими кредитами для бизнеса, слабой дивидендной политикой отдельных компаний и геополитической неопределенностью. Итоговый результат пайщиков также снижали комиссии управляющих компаний, которые могут составлять 1-2% в год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Эксперт РА».

Выгоднее вкладов оказались ПИФы денежного рынка: их средняя доходность достигла 16,5% годовых. Золото за три года подорожало примерно вдвое, однако основной рост пришелся на конец 2025-го и начало 2026 года. Такая динамика не гарантирует сопоставимой доходности в будущем.

Для сбережений, которые понадобятся в ближайшие год-два, эксперты считают депозит наиболее предсказуемым вариантом. Средства на вкладах застрахованы в пределах 1,4 млн рублей. При выборе ПИФа следует учитывать не только прошлую доходность, но и состав портфеля, комиссии, срок вложений и результат фонда относительно соответствующего биржевого индекса.